Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.

Dresden.

Wirtschaftsminister Dirk Panter will bei einer Reise nach Indien die Kontakte des Freistaates in das bevölkerungsreichste Land der Welt ausbauen. Indien sei ein Wachstumsmarkt, sächsische Firmen sollten davon profitieren, erklärte der SPD-Politiker. Zudem gehe es um die Gewinnung von Fachkräften für Sachsen.

Voriges Jahr habe die sächsische Wirtschaft Waren im Wert vom 306,5 Millionen Euro nach Indien verkauft. In Zeiten von Zollkonflikten und geopolitischen Spannungen seien Kooperationspartner gerade auch im asiatischen Raum wichtig.

Panter wird von einer rund 20-köpfigen Delegation begleitet. Die Reise geht in den südindischen Bundesstaat Tamil Nandu. Dort stehen unter anderem Gespräche und Unternehmensbesuche in den Millionenmetropolen Coimbatore und Chennai auf dem Programm. (dpa)

