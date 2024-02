Wissing: Ausbau der Bahnstrecken in Sachsen nicht gefährdet

Annaberg-Buchholz.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die derzeit im Raum stehende Zurückstellung von Bahnprojekten in Sachsen dementiert. Die Bundesregierung wolle alle geplanten Projekte des Bedarfsplans umsetzen, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag am Rande der Eröffnung eines digitalen Hochgeschwindigkeits-Testfelds in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge.