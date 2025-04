Wo Freiberger seit 200 Jahren Hüte kaufen: Das sind Sachsens älteste Geschäfte

Die Geschichte des Hutladens Mette in Freiberg reicht zurück bis ins Jahr 1825. Die Inhaberin kennt noch maßgeschneiderte Zylinder. Nur ganz wenige Geschäfte existieren länger.

Ein schlankes Haus mit Erker und Rundbogentor, in einem Schaufenster Hüte und Mützen, darüber der schlichte Schriftzug „Mette“: Dieser Name ist Freibergern seit Ewigkeiten ein Begriff. Schon 100 Jahre gibt es an der Adresse Obermarkt 6 das Geschäft für Hüte und Mützen. Seit 200 Jahren existiert die Firma jetzt in der Stadt, geführt in...