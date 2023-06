Woche in Sachsen startet mit Gewittern, Regen und Hagel

Die Menschen in Sachsen erwarten Gewitter, Starkregen und Hagel am Montag. Der Tag beginnt bewölkt und mit wenig Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag berichtete. Nachmittags kommt es vor allem westlich der Elbe und im Bergland zu einzelnen Gewittern - teilweise mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 bis 31, im Bergland 23 bis 28 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es größtenteils trocken, die Temperaturen sinken auf 18 bis 15 Grad. Der Dienstag wird bewölkt und es kommt zu einzelnen Gewittern und Schauern bei 26 bis 29 Grad.

Schauer und Gewitter sind auch in der Nacht zu Mittwoch zu erwarten, anfangs können sie unwetterartig ausfallen. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 15 Grad. Auch am Mittwoch kommt es im Tagesverlauf zu Gewittern. Die Höchsttemperatur liegt bei 29 und 31 Grad, im Bergland bei 24 und 29 Grad. (dpa)