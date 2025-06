Wohnhaus in Bahretal brennt nieder - Leiche gefunden

Am Wochenende vernichtet ein Brand ein Zweifamilienhaus in Bahretal. In den Trümmern wird der Eigentümer vermutet - und die Feuerwehr findet eine verkohlte Leiche.

Bahretal. Ein Feuer hat am Wochenende ein marodes Wohnhaus im Bahretaler Ortsteil Nentmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) weitgehend zerstört. Der Brand brach nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag aus und breitete sich schnell aus. Teile des Gebäudes stürzten ein. Bei der späteren Untersuchung des Brandortes wurde ein Toter gefunden.

"Die Leiche war verkohlt, die Identität nicht feststellbar", sagte ein Polizeisprecher. Ob es, wie vermutet, der in dem Haus wohnende Besitzer sei, müsse noch geklärt werden. Auch zur Brandursache wird noch ermittelt. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Menschen in der Umgebung gewarnt und gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten. (dpa)