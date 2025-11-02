Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Behördenwarnung: Ein Feuer sorgt in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) für starke Rauchentwicklung.
Behördenwarnung: Ein Feuer sorgt in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) für starke Rauchentwicklung.
Sachsen
Wohnhaus in Neustadt brennt – Warnung vor starkem Rauch
Ein Feuer in einem Wohnhaus in Neustadt sorgt für dichten Rauch. Die Behörden haben deswegen eine Warnmeldung veröffentlicht. Das ist jetzt zu tun.

Neustadt.

Wegen eines Feuers in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wird die Bevölkerung vor dichtem Rauch gewarnt. Die Menschen im Ortsteil Niederottendorf und Umgebung waren am Nachmittag aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Laut Polizei ist in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gebe es nicht, der einzige Bewohner habe das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Die Löscharbeiten dauern an, daher blieben weitere Details etwa zur Brandursache zunächst unklar. (dpa)

