Brandursache und Höhe des Sachschadens sind nach einem Wohnhausbrand in Neuhaus noch unklar. (Symbolbild)
Brandursache und Höhe des Sachschadens sind nach einem Wohnhausbrand in Neuhaus noch unklar. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Wohnhaus in Neustadt nach Brand unbewohnbar
Am Sonntag brennt es in einem Wohnhaus in Neustadt. Die Bevölkerung wird vor dichtem Rauch gewarnt. Die Rauchwarnung ist nun aufgehoben und der Brand gelöscht. Was noch bekannt ist.

Neustadt.

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei brannte das Haus komplett ab und ist nun unbewohnbar.

In dem Wohnhaus war aus bisher ungeklärten Gründen am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Bevölkerung war am Nachmittag vor dichtem Rauch gewarnt worden. Demnach waren die Menschen im Ortsteil Niederottendorf aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Verletzte gab es laut Polizei nicht, der einzige Bewohner habe das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Die Höhe des Sachschadens und Details zur Brandursache seien zunächst unklar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
