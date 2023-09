Wohnungsbau droht Kollaps: Appell Richtung Berlin

Der Wohnungsbau in Deutschland ist in der Krise. Neben Inflation, hohen Zinsen für Wohneigentum und Energiekosten hat die Branche vor allem mit Vorgaben des Bundes Probleme - und warnt vor einem Zusammenbruch.

Dresden.

Dramatische Lage, drohender Stillstand, Crash: Sachsens Handwerk und Verbände finden angesichts der Krise in der deutschen Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vor dem für Montag im Kanzleramt geplanten Wohnungsbaugipfel deutliche Worte. In einer "Dresdner Erklärung" wird die Bundesregierung dringend zum Handeln aufgefordert. Der drohende Kollaps "muss abgewendet werden", damit Wohnen bezahlbar bleibe und auch die Klimaziele erreicht würden, appellierten Vertreter nach einem Treffen am Freitag in der Sächsischen Staatskanzlei. Es gehe um Verlässlichkeit und Planungssicherheit, sonst drohten Firmenschließungen samt Arbeitsplatz- und Wissensverlust sowie die unwiederbringliche Abwanderung von Fachkräften in andere Branchen.