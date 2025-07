Wolf in Sachsen - neue Territorien und Nachwuchs bestätigt

Das Wolfsmonitoring zeigt drei gänzlich neue Territorien. In anderen Landesteilen sind bekannte Wolfspaare zu einem Rudel angewachsen. Sachsens Wolfsregion schlechthin bleibt die Oberlausitz.

Dresden.

In Sachsen sind neue Wolfsterritorien und mehrfacher Wolfsnachwuchs bestätigt worden. Laut vorläufigen Zahlen des Wolfsmonitorings für den Zeitraum 2024/25 konnten zum Stichtag am 10. Juli dieses Jahres 6 Wolfspaare und 35 Wolfsrudel nachgewiesen werden, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden mitteilte. Außerdem wurden drei neue Wolfsterritorien bestätigt. Zwei davon befinden sich im Tresenwald und in Lossatal im Landkreis Leipzig, ein weiteres in Muldenhammer im Vogtlandkreis.