Wolken und Regen in Sachsen

Dresden.

Der Donnerstag wird regnerisch in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag noch trocken - vor allem im Osten von Sachsen ist es heiter. Ab Mittag setzt Regen ein und breitet sich in Richtung Osten aus. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 18 Grad im Vogtland und 23 Grad an der Neiße, im Bergland zwischen 14 und 18 Grad.