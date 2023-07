Wolken und Regen in Sachsen erwartet

Dresden.

Die Menschen in Sachsen erwarten am Mittwoch Wolken. Der Tag beginnt locker bewölkt, ab dem Mittag zieht es sich dann vermehrt zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag und Abend kann es zu Schauern kommen, wobei auch lokale Gewitter und Starkregen nicht ausgeschlossen werden. Zudem sind Böen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 27 Grad, im Bergland bei 16 bis 23 Grad.