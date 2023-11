Wolken und zeitweise Regen in Sachsen: Im Bergland Schnee

Dresden.

Regen und Wolken bestimmen die Wetterlage in Sachsen. Am Nachmittag kommt es im Bergland zu Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach bleibt es den Tag über bedeckt. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf etwa 400 Meter. Die Höchstwerte liegen um 7 Grad, im Bergland zwischen 3 und 6 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst noch stark bewölkt, bis in tiefe Lagen schneit es gebietsweise leicht. In der zweiten Nachthälfte klingt es ab und es lockert auf. Verbreitet tritt Glätte durch überfrierende Nässe und Neuschnee auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 2 und minus 5, im Bergland auf minus 7 Grad.