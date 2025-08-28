Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Xavi Simons könnte sich nun schnell mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel einigen. (Archivbild)
Xavi Simons könnte sich nun schnell mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel einigen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Xavi Simons könnte sich nun schnell mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel einigen. (Archivbild)
Xavi Simons könnte sich nun schnell mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel einigen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Xavi Simons bei RB Leipzig vor dem Absprung
Die Zeichen stehen auf Trennung. Spielmacher Xavi Simons hat plötzlich einen anderen Premiere-League-Club als Ziel. RB-Trainer Werner hat einen Notfallplan.

Leipzig.

Vor dem Bundesliga-Heimdebüt von Trainer Ole Werner dreht sich bei RB Leipzig alles um Spielmacher Xavi Simons. Der Niederländer war kurzfristig nach London gereist, um mit Tottenham Hotspur zu verhandeln. Werner wird seine Planungen für das Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim im Mittelfeld wohl anpassen müssen. "Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Stand jetzt ist noch nichts passiert", sagte Werner und hat dennoch einen Notfallplan parat. "Wir haben eine klare Idee." 

Doch dafür müsse "erstmal der erste Stein fallen", sagte der RB-Cheftrainer hinsichtlich eines bevorstehenden Simons-Transfers. "Wir müssen erstmal abwarten, was passiert, ob was passiert." Laut Sky soll Tottenham den Leipzigern ein erstes Angebot unterbreitet haben. 

Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild)
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild)
Nach dem 0:6 in München will Leipzigs Trainer Ole Werner gegen Heidenheim ein erfolgreiches Heimdebüt feiern. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa

RB hat Notfallplan für Simons

Der niederländische Nationalspieler könnte beim Premier-League-Club Champions League spielen. Die Spurs haben Bedarf auf der Spielmacher-Position, nachdem sich James Maddison Anfang August das Kreuzband gerissen hatte. Tottenhams Wunschspieler Eberechi Eze wechselte zu Arsenal, so kommt Simons zur Wiedervorlage. Xavi hatte eine erste Anfrage von den Spurs abgelehnt, da er nur zum FC Chelsea wolle. Doch der Club-Weltmeister ist wohl aus dem Rennen und orientiert sich im Mittelfeld neu. 

Sollte der Wechsel von Simons kurzfristig fix werden, würden die Sachsen nochmal auf dem Transfermarkt reagieren. "Wir haben schon Spieler mit Perspektive dazugeholt und den ein oder anderen Vorgriff gemacht. Natürlich schauen wir immer, ob wir die Truppe nochmal verstärken können", sagte Werner. Heißester Kandidat wäre dann Harvey Elliott vom FC Liverpool. Der 22-Jährige wurde vom globalen RB-Fußballchef Jürgen Klopp höchstpersönlich geformt. (dpa)

