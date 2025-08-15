Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Sachsen
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.

Hamburg.

Yussuf Poulsen ist neuer Kapitän des Hamburger SV. Das teilte Cheftrainer Merlin Polzin der Mannschaft einen Tag vor dem DFB-Pokal-Spiel des Bundesliga-Aufsteigers am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Fußball-Oberligisten FK Pirmasens mit. Der Stürmer folgt auf Sebastian Schonlau (31), der vier Jahre lang die Kapitänsbinde trug. 

Die Wahl sei auf Poulsen gefallen, "weil er über ein großes Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Erfahrung verfügt", sagte Polzin. Darüber hinaus lebe er als Vollprofi 100 Prozent Einsatz vor.

"Meine Erwartungshaltung ist aber auch, dass sich alle einbringen und Verantwortung füreinander übernehmen", sagte der Trainer. Auch Miro Muheim und Daniel Elfadli - zwei der Aufstiegshelden - waren als Kapitäne gehandelt worden.

Poulsen noch verletzt

Der 31 Jahre alte Poulsen war erst in diesem Sommer von RB Leipzig zum HSV gewechselt. Für die Sachsen hatte der dänische Nationalspieler seit 2013 gespielt. Zu seinen Stellvertretern in Hamburg wurden die Mittelfeldspieler Jonas Meffert und Nicolas Capaldo bestimmt. 

Der Argentinier Capaldo ist wie Poulsen erst vor wenigen Wochen gekommen. Da der Däne beim Pokal-Spiel verletzt fehlt, werden Meffert oder Capaldo die Kapitänsbinde in Pirmasens tragen. 

Bisheriger Kapitän Schonlau nur noch mit geringer Perspektive

Die Rolle des Kapitäns musste neu vergeben werden, da für Sebastian Schonlau kein Platz mehr in den Plänen von Cheftrainer Merlin Polzin ist. Der Innenverteidiger soll den Verein verlassen.

Er war 2021 vom SC Paderborn in den Volkspark gewechselt. Der damalige Trainer Daniel Thioune machte ihn als Neuzugang ebenfalls gleich zum Kapitän. Auch die Thioune-Nachfolger hielten an ihm als Mannschaftsführer fest. "Den HSV in den vergangenen Jahren als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen, war für mich immer etwas Besonderes", sagte Schonlau. (dpa)

