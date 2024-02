Zahl der Bäckereien in Sachsen sinkt

Leipzig.

Immer mehr Backstuben in Sachsen schließen ihre Türen. Seit Jahren sinke die Zahl der Betriebe im Bäckerhandwerk tendenziell, wie Hagen Reißmann, Sprecher der Handwerkskammer zu Leipzig, sagte. Nach Angaben der Kammern in Leipzig, Chemnitz und Dresden ist die Zahl der Bäckereien in den vergangenen zehn Jahren um 270 zurückgegangen.