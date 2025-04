Zahl der Drogentoten gestiegen - Linke für mehr Prävention

Jedes Jahr sterben in Sachsen Menschen durch Drogenkonsum. Die meisten Drogentoten gab es im vergangenen Jahr vor allem in einer Stadt.

Dresden. Mindestens 28 Menschen sind im vergangenen Jahr in Sachsen nach Drogenkonsum gestorben. Zudem wurden den Behörden drei Fälle von Betroffenen nachgemeldet, die bereits im Jahr zuvor ums Leben kamen, wie eine Kleine Anfrage von Linke-Politikerin Juliane Nagel im Landtag ergab. Zwischen 2019 und 2023 lagen die Zahlen zwischen 20 und 24 Todesfällen.

Nagel zeigte sich besorgt. "Die Landesregierung muss sich stärker für Prävention und angemessene Behandlungsmöglichkeiten einsetzen. Dies muss sich auch in der Finanzierung von Beratungs- und Behandlungsangeboten im Doppelhaushalt 2025/26 niederschlagen", erklärte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel.

Die meisten Drogentoten in Leipzig und Dresden

Nagel hatte Zahlen zu Todesfällen im Zusammenhang mit Drogen, Alkohol und Tabakkonsum im Landtag erfragt. Die meisten Drogentoten wurden in Leipzig (17) und Dresden (4) registriert. In je vier Fällen waren Methamphetamin und Heroin in Verbindung mit weiteren Drogen die Ursache. Laut Sozialministerium kamen von Januar bis Oktober 2024 im Freistaat mindestens 840 Menschen an alkoholbedingten Krankheiten und mindestens 2.921 Menschen an Erkrankungen ums Leben, die vom Rauchen ausgelöst werden können.

Nagel machte darauf aufmerksam, dass Sachsen nach Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Menschen ist, die wegen einer Alkoholabhängigkeit behandelt werden. "Die Dunkelziffer wird wesentlich höher liegen. Sachsen sollte sich im Bundesrat für ein bundesweites Alkohol-Werbeverbot und ein Verkaufsverbot von Tabak – mit Ausnahme von Fachgeschäften – einsetzen." (dpa)