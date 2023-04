Zahl der Ein- und Auspendler gestiegen

Kamenz.

In Sachsen gab es 2022 noch immer mehr Aus- als Einpendler. Allerdings ist die Zahl derjenigen, die zum Arbeiten in den Freistaat kamen, in den vergangenen zehn Jahren stärker gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mit. Demnach nahm die Anzahl der Einpendler um knapp 60 Prozent auf insgesamt reichlich 143.000 zu. Dagegen hatten gut 152.000 Frauen und Männer mit Wohnort Sachsen einen Job in einem anderen Bundesland oder im Ausland. Hier lag der Zuwachs bezogen auf das Jahr 2012 bei 14,4 Prozent. Die Hälfte von ihnen arbeitete in Westdeutschland.