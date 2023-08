Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuge in Sachsen steigt

Kamenz.

Die Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuge in Sachsen ist in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mitteilte, wurden im Freistaat im ersten Halbjahr diesen Jahres 58.345 Kraftfahrzeuge angemeldet. Im Vorjahreszeitraum waren es 55.075. Demnach handelte es sich bei mehr als 75 Prozent aller neu zugelassenen Kraftfahrzeuge um Autos.