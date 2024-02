Zahl der Studentinnen in den MINT-Fächern stagniert

Kamenz.

Die Zahl der Studentinnen in den sogenannten MINT-Fächern stagniert in Sachsen. Im Wintersemester 2022/23 waren 12.569 Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik eingeschrieben, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Kamenz mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 12.666. Der Anteil von Frauen an den Studierenden in diesen Fächern beträgt 29 Prozent. (dpa)