Zahl gesprengter Fahrkartenautomaten steigt

Dessau-Roßlau/Pirna.

Die Zahl der an Bahnhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesprengten Fahrkartenautomaten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Diese Tendenz teilte die Bundespolizei in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, nannte allerdings keine Zahlen für die vergangenen Jahre. Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien insgesamt 29 Sprengungen gezählt worden - 50 Prozent davon in Sachsen-Anhalt.