Zahlen an Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden gestiegen

Leipzig.

Die Passagierzahlen an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im vergangenen Jahr wurden rund drei Millionen Fluggäste gezählt, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Dies sei ein Zuwachs von 26,5 Prozent gegenüber 2022.