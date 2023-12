Zahlreiche Unfälle bei Schnee und Sturm in Sachsen

Chemnitz. In Sachsen haben Schnee und Sturm zu mehreren Unfällen mit Verletzten geführt. Besonders im Chemnitzer Bereich gab es zahlreiche Einsätze, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten rückten in der Nacht den Angaben zufolge zu 43 Verkehrsunfällen aus, bei fünf davon wurden Menschen teilweise schwer verletzt. In den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen gestürzt, wie es hieß. Im Vogtland rückte die Polizei Zwickau ebenfalls zu mehreren Einsätzen aus - auch hier waren Bäume umgekippt.

Die Chemnitzer Polizeidirektion beschrieb die Wetterlage am Samstagnachmittag als "tiefsten Winter". Die Bundesstraße 101 im Bereich Großvoigtsberg (Landkreis Mittelsachsen) war nach einem nächtlichen Unfall am Samstag noch immer gesperrt. Dort war ein Sattelschlepper von der Straße gerutscht, was eine aufwendige Bergung zur Folge hatte. Sie dauerte auch viele Stunden später noch an. Auch die B173 bei Halsbrücke (Mittelsachsen) musste nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Auf der Website mit den Verkehrswarnmeldungen der sächsischen Polizei wurde auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Chemnitz in Höhe der Raststätte Auerswalder Blick ein Unfall mit einem Lastkraftwagen angezeigt. Dort musste die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt werden. Auf der A4 in Ostsachsen war am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Nieder Seifersdorf nach einem Unfall der linke Fahrstreifen blockiert. (dpa)