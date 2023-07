Zahlreiche Wald- und Flurbrände in Tschechien

Prag. Bei heißem und trockenen Wetter beschäftigen zahlreiche Wald- und Feldbrände die Feuerwehren in Tschechien. Bei der Gemeinde Jetetice in Südböhmen erfassten die Flammen eine Waldfläche von rund 40 Hektar, wie ein Behördensprecher am Montag mitteilte. Der Brand ist seit Sonntag unter Kontrolle, die Löscharbeiten dürften aber noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Rund 200 Feuerwehrleute mit 30 Löschfahrzeugen sowie mehrere Hubschrauber waren an dem Einsatz beteiligt. Der Sachschaden wird auf umgerechnet 400.000 Euro geschätzt.

Bei Svatava im westlichen Bezirk Sokolov dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Dort hatten die Flammen am Wochenende eine Waldfläche von rund 80 Mal 100 Metern erfasst, wie die Agentur CTK unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Bei der Grenzstadt Cheb (Eger) brannte am Montag zudem ein ungeerntetes Feld, wie die Feuerwehr bei Facebook mitteilte. Die Flammen konnten demnach mithilfe von Kollegen aus dem bayerischen Waldsassen unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden wurde auf 200.000 Kronen (rund 8400 Euro) geschätzt. (dpa)