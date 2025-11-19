ZDF-Reportage zeigt Alltag im Dresdner Stadtteil Prohlis

Wie erleben die Menschen in Prohlis ihren Alltag? Die ZDF-Reportage begleitet Bewohner und zeigt, was den Stadtteil trotz Herausforderungen besonders macht.

Dresden. Der Dresdner Stadtteil Prohlis ist Thema einer neuen ZDF-Reportage, die den Blick auf ein oft als Brennpunkt beschriebenes Viertel richtet. Wie der Sender mitteilte, zeigt der Film von Steven Melzer Menschen, "die sonst selten gehört werden".

Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis, viele in DDR-Plattenbauten. Der Stadtteil galt einst als Vorzeigeprojekt, heute prägen Arbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und Modernisierungsdruck das Bild. Die Reportage stellt Bewohnerinnen und Bewohner vor, die trotz schwieriger Bedingungen im Viertel bleiben und es mitgestalten.

Die Sendung aus der Reihe "ZDF.reportage" ist am Samstag (22. November) um 17.35 Uhr im ZDF zu sehen. (dpa)