Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine ZDF-Reportage begleitet Menschen in Prohlis durch ihren Alltag. (Symbolbild)
Eine ZDF-Reportage begleitet Menschen in Prohlis durch ihren Alltag. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis. (Symbolbild)
Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Eine ZDF-Reportage begleitet Menschen in Prohlis durch ihren Alltag. (Symbolbild)
Eine ZDF-Reportage begleitet Menschen in Prohlis durch ihren Alltag. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis. (Symbolbild)
Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
ZDF-Reportage zeigt Alltag im Dresdner Stadtteil Prohlis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie erleben die Menschen in Prohlis ihren Alltag? Die ZDF-Reportage begleitet Bewohner und zeigt, was den Stadtteil trotz Herausforderungen besonders macht.

Dresden.

Der Dresdner Stadtteil Prohlis ist Thema einer neuen ZDF-Reportage, die den Blick auf ein oft als Brennpunkt beschriebenes Viertel richtet. Wie der Sender mitteilte, zeigt der Film von Steven Melzer Menschen, "die sonst selten gehört werden".

Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis, viele in DDR-Plattenbauten. Der Stadtteil galt einst als Vorzeigeprojekt, heute prägen Arbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung und Modernisierungsdruck das Bild. Die Reportage stellt Bewohnerinnen und Bewohner vor, die trotz schwieriger Bedingungen im Viertel bleiben und es mitgestalten.

Die Sendung aus der Reihe "ZDF.reportage" ist am Samstag (22. November) um 17.35 Uhr im ZDF zu sehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
06:00 Uhr
4 min.
Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen so hoch wie lange nicht
Die Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen hat den höchsten Stand seit Jahren erreicht - im Oktober waren rund 15.200 Menschen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren betroffen (Symbolbild).
Gut jeder vierte Azubi in Sachsen bricht seine Ausbildung ab. Oft ist das Ausgangspunkt einer verhängnisvollen Entwicklung. Betroffene finden nur schwer einen Job.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13.11.2025
4 min.
Dresden macht mit Sprachprojekt für Kinder Schule
Die Stadt Dresden geht bei der frühkindlichen Sprachförderung neue Wege und hat erste Erfolge (Symbolbild).
Im Zeitalter der Migration herrscht in mancher Kita großes Sprachgewirr. Mit gezielter Förderung will Dresden Kinder gut auf die Schule vorbereiten und lässt sich dabei von Bayern inspirieren.
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
09:00 Uhr
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Täter brechen Spielautomaten im Dönerwelt-Imbiss auf
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Meerane.
Die Beute beläuft sich auf Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel