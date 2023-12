Zehn Jahre City-Tunnel und S-Bahn Mitteldeutschland

Bauverzögerungen und Kostenexplosion, aber dennoch ein Gewinn für den Wirtschaftsraum Leipzig/Halle und das Umland. Mit dem Leipziger City-Tunnel startete vor zehn Jahren auch die neue S-Bahn Mitteldeutschland. Jetzt stehen viele Neuerungen an.

Feierstunde für den Leipziger City-Tunnel: Mit der Fertigstellung der rund vier Kilometer langen unterirdischen Trassenführung hatte am 15. Dezember 2013 auch die neue S-Bahn Mitteldeutschland ihren Betrieb aufgenommen. "Der Tunnel ist der Motor für die Entwicklung in der gesamten Region", sagte am Donnerstag der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Martin Walden, am Leipziger Hauptbahnhof. Derzeit fahren täglich rund 90.000 Fahrgäste mit den Zügen der S-Bahn Mitteldeutschland.