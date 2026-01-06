Zehn Zentimeter Eis? Was Laien bei der Tragfähigkeit oft übersehen

Talsperren in Sachsen bergen besondere Risiken. Hohlräume und Spannungen unterm Eis können plötzlich gefährlich werden. Und sie sind nicht die einzigen Tücken.

Obwohl der tagelange Frost inzwischen viele stehende Gewässer in Sachsen hat zufrieren lassen, warnen Sachsens Behörden und die Landestalsperrenverwaltung (LTV) davor, die Eisflächen zu betreten. Da zugefrorene Flüsse und Seen gerade auf Kinder Anziehungskraft ausüben, sollten Eltern ihnen die Gefahren „immer wieder vermitteln und durch...