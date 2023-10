Zehnjährige von Auto in Kamenz erfasst und schwer verletzt

Kamenz.

Ein zehnjähriges Mädchen ist in Kamenz (Landkreis Bautzen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 27-Jähriger am Dienstagabend auf der Macherstraße mit seinem Auto, als das Kind unvermittelt auf die Straße lief. Den Angaben zufolge führte der 27-Jährige eine Vollbremsung durch, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Rettungskräfte brachten das Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)