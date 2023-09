Zentrum für klimaneutrales Fliegen geplant

Leipzig.

Rund um den Flughafen Leipzig/Halle soll ein Zentrum für die Produktion und den Einsatz emissionsfreier Flugkraftstoffe entstehen. "Die Luftfahrtindustrie weltweit ist sich ihrer Verantwortung für mehr Klimaschutz bewusst", sagte der Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann, am Montag. Die Nutzung von CO2-neutral produziertem Kerosin in großem Maßstab sei die Voraussetzung dafür, die Klimawirkung der Luftfahrt in den nächsten Jahren signifikant zu verbessern.