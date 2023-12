Zigarettenautomat in Döbeln gesprengt

Döbeln.

Zwei jugendliche Täter haben in der Nacht zum Sonntag einen Zigarettenautomaten in Döbeln (Mittelsachsen) gesprengt. An dem Gerät sei durch die Explosion von Pyrotechnik ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. An Zigaretten gelangten die Täter allerdings nicht. Bei ihnen soll es sich um zwei dunkel gekleidete Jugendliche handeln. Die Polizei bat um Hinweise zu dem Geschehen kurz nach Mitternacht. (dpa)