Zigarettenautomat in Leipzig gesprengt

Leipzig.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten in Leipzig gesprengt. Durch die Explosion von Pyrotechnik sei neben dem Automaten auch eine angrenzende Grundstücksmauer beschädigt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter flüchteten mit einer unbekannten Menge an Zigarettenschachteln und Bargeld. Es wurden Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (dpa)