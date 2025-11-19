Zigarettenautomat in Plauen gesprengt

In Plauen wird nachts ein Zigarettenautomat gesprengt. Teile fliegen meterweit – von den Tätern keine Spur.

Plauen. In der Nacht ist in Plauen (Vogtlandkreis) ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Polizeiangaben zufolge hatten Anwohner gegen Mitternacht einen lauten Knall gehört.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Automaten völlig zerstört vor – seine Teile lagen teils meterweit verstreut. Der Automat war an einem großen Holzzaun befestigt, der den Angaben zufolge jedoch unbeschädigt blieb.

Ob und in welchem Umfang Geld oder Waren gestohlen wurden, ist aufgrund der Zerstörung noch unklar. Personen wurden am Tatort nicht angetroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)