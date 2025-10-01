Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Görlitz als östlichste Stadt Deutschlands gehört zum Zipfelbund.
Görlitz als östlichste Stadt Deutschlands gehört zum Zipfelbund. Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Görlitz als östlichste Stadt Deutschlands gehört zum Zipfelbund.
Görlitz als östlichste Stadt Deutschlands gehört zum Zipfelbund. Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Zipfeltreffen auf der Ländermeile
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor gut 25 Jahren schlossen vier Kommunen ein Bündnis, das bundesweit Beachtung fand - darunter Görlitz. Zwischen den Orten liegen bis zu 1.000 Kilometer. Einmal im Jahr treffen sich die Partner.

Görlitz/Saarbrücken.

Als Zipfelbund zeigen Görlitz, Oberstdorf, List und Selfkant beim diesjährigen Tag der Deutschen Einheit wieder Präsenz. Die vier Orte, die geografisch in den äußersten Ecken der Bundesrepublik liegen, sind ab Donnerstag (2. Oktober) mit einem gemeinsamen Stand beim dreitägigen Bürgerfest auf der Ländermeile in Saarbrücken vertreten. 

Das seit 26 Jahren bestehende Bündnis sei ein "lebendiges Symbol der Deutschen Einheit", wie die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH verlauten ließ. "Uns geht es nicht nur um touristische Aufmerksamkeit, sondern auch um den partnerschaftlichen Austausch zwischen den vier Kommunen", sagte Geschäftsführerin Eva Wittig. 

"Zipfelpakt" wurde 1999 geschlossen

Görlitz als östlichste Stadt Deutschlands, Oberstdorf im Allgäu, Selfkant an der niederländischen Grenze und List auf Sylt hatten ihren "Zipfelpakt" 1999 beim Tag der Deutschen Einheit in Wiesbaden geschlossen. Als offizielles Reisedokument kam der Zipfelpass in Umlauf, der zum Besuch der vier äußersten Ecken anregen soll. Mit diesem speziellen Ausweis können sich "Zipfelstürmer" in jedem der Orte einen Stempel holen. Dazu müssen sie nachweisen, dass sie überall mindestens einmal übernachtet haben. 

Nach Angaben der Europastadt GmbH wurden im vergangenen Jahr 250 Zipfelpässe vollständig abgestempelt. Tausende dürften es bislang gewesen sein, hieß es. Wer die Rundreise innerhalb von vier Jahren schafft, erhält ein Präsent.

Zipfelpass auch an Prominente überreicht

In den zurückliegenden Jahren wurde der Zipfelpass bei öffentlichen Anlässen immer wieder auch an Prominente überreicht. Dazu zählten unter anderem der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer, der Komiker Otto, die Sängerin Stefanie Hertel oder der Schauspieler Wolfgang Stumpf. Inwieweit diese Passinhaber die einzelnen Orte tatsächlich aufgesucht haben, ließe sich allerdings nicht belegen. 

Mit dem "Preis der deutschen Zipfel" würdigen die vier Kommunen alljährlich besondere Verdienste um gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an den Verein 2. Chance Saarland, der sich für die Integration sozial benachteiligter Jugendlicher einsetzt. Der Preis wurde 2008 erstmals verliehen, damals an den Meteorologen Jörg Kachelmann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
25.09.2025
2 min.
81,6 Millionen Euro für grenzüberschreitendes Fernwärmenetz
Bis 2030 soll die Fernwärmeerzeugung in Görlitz und Zgorzelec grenzübergreifend klimaneutral sein. (Archivbild)
Wie Görlitz und Zgorzelec gemeinsam ihre Fernwärmesysteme umbauen wollen – und warum der neue Förderbescheid laut Oberbürgermeister entscheidend für das Projekt ist.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
14:23 Uhr
1 min.
14-Jähriger verprügelt - Polizei prüft Zusammenhang mit CSD
Nach einer Attacke auf einen 14-Jährigen prüft die Polizei einen Zusamenhang mit dem CSD in Görlitz (Symbolbild).
Nach dem CSD in Görlitz wird ein 14-Jähriger attackiert. Die Polizei prüft, ob der Angriff mit der Demo oder den Gegenprotesten zusammenhängt.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
Mehr Artikel