Zöllner finden über 62.000 Zigaretten in Lkw-Wand versteckt

Dresden.

Zöllner haben in der Seitenverkleidung eines Lastwagens an der Autobahn 4 mehr als 62.000 Zigaretten gefunden. Die Beamten fanden die Zigaretten mithilfe einer Endoskop-Kamera in einem Hohlraum zwischen einem Regalrücken im Lkw und der Außenwand, wie das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hatten den Lkw am 21. Februar nahe Malschwitz (Landkreis Bautzen) kontrolliert, wie es hieß.