Zoff um Preise: Diese beliebten Biere will Edeka jetzt aus dem Sortiment streichen

Edeka liegt mit dem Brauerei-Riesen Anheuser-Busch im Clinch. Nun hat Deustchlands größter Lebensmittelhändler Medienberichten zufolge angekündigt, rund 80 Biersorten zu streichen - darunter einige sehr populäre wie Beck’s.

Chemnitz. Schlechte Nachrichten für Bierfans: Der seit Monaten schwelende Streit um Preise und Lieferkonditionen zwischen dem Brauerei-Riesen Anheuser-Busch (AB InBev) und Edeka ist offenbar eskaliert. Medienberichten zufolge will Deutschlands größter Lebensmittelhändler schon in den kommenden Tagen damit beginnen, 10 Biermarken und 80 Biersorten der Großbrauerei aus den Regalen zu nehmen, um den Druck zu erhöhen. Darunter handelt es sich um durchweg beliebte Biere wie Beck's, Franziskaner, Corona, Löwenbräu, San Miguel, Spaten und Hasseröder. Die „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet.

Bericht: Mehrere Biersorten schon ausgelistet

Der „Bild“ zufolge soll Edeka bereits das Bestellvolumen für beliebte Biersorten aus dem Hause Anheuser-Busch reduziert haben. Neben geforderten Preiserhöhungen für einzelne Biersorten – um bis zu 20 Cent pro Flasche – geht es demnach in dem Konflikt auch um die Platzierung der Produkte in den Regalen. Mehrere Produkte seien bereits ausgelistet worden, heißt es. Ziel ist, den Druck in den Preisverhandlungen zu erhöhen. Bestehende Vorräte sollen laut „Bild“ zunächst aber noch abverkauft werden, leere Regale erwarte Edeka daher nicht.

Brauerei will drastische Preiserhöhungen durchsetzen

Auf Anfrage der „Freien Presse“ am Mittwochmorgen hat sich Edeka dazu noch nicht geäußert. Der „Bild“ bestätigte ein Edeka-Sprecher aber die Auslistungspläne. AB InBev habe eine „drastische Preiserhöhung von mehreren Millionen Euro“ gefordert, die nicht durch gestiegene Produktionskosten gerechtfertigt sei, zitiert die „Bild“ diesen Sprecher. „Im Sinne unserer Kunden können wir diese überzogene Preisforderung so nicht akzeptieren“, heißt es weiter. Edeka betont aber: „Wir stehen weiterhin in Gesprächen mit dem Lieferanten und streben eine Einigung zu vertretbaren Preisen an.“

Ende des Konflikts nicht absehbar

Zum Konzern AB InBev gehören weltweit unzählige Marken wie Budweiser, Beck‘s, Diebels, Franziskaner, Haake-Beck, Corona, Hasseröder, Löwenbräu, Spatenbräu, Leffe und Hoegaarden. Ob und wann die betroffenen Marken zurückkehren, ist offen. AB InBev hat sich auf Anfrage mehrerer Medien zu diesem Konflikt bislang nicht geäußert. (juerg)