Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Streit um Preiserhöhungen geht es durchweg um beliebte Biermarken und Sorten, die zum Anheuser-Busch-Konzern gehören - darunter Beck's.
Im Streit um Preiserhöhungen geht es durchweg um beliebte Biermarken und Sorten, die zum Anheuser-Busch-Konzern gehören - darunter Beck's. Bild: IMAGO/Dreamstime
Im Streit um Preiserhöhungen geht es durchweg um beliebte Biermarken und Sorten, die zum Anheuser-Busch-Konzern gehören - darunter Beck's.
Im Streit um Preiserhöhungen geht es durchweg um beliebte Biermarken und Sorten, die zum Anheuser-Busch-Konzern gehören - darunter Beck's. Bild: IMAGO/Dreamstime
Sachsen
Zoff um Preise: Diese beliebten Biere will Edeka jetzt aus dem Sortiment streichen
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Edeka liegt mit dem Brauerei-Riesen Anheuser-Busch im Clinch. Nun hat Deustchlands größter Lebensmittelhändler Medienberichten zufolge angekündigt, rund 80 Biersorten zu streichen - darunter einige sehr populäre wie Beck’s.

Chemnitz.

Schlechte Nachrichten für Bierfans: Der seit Monaten schwelende Streit um Preise und Lieferkonditionen zwischen dem Brauerei-Riesen Anheuser-Busch (AB InBev) und Edeka ist offenbar eskaliert. Medienberichten zufolge will Deutschlands größter Lebensmittelhändler schon in den kommenden Tagen damit beginnen, 10 Biermarken und 80 Biersorten der Großbrauerei aus den Regalen zu nehmen, um den Druck zu erhöhen. Darunter handelt es sich um durchweg beliebte Biere wie Beck's, Franziskaner, Corona, Löwenbräu, San Miguel, Spaten und Hasseröder. Die „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet.

Bericht: Mehrere Biersorten schon ausgelistet

Der „Bild“ zufolge soll Edeka bereits das Bestellvolumen für beliebte Biersorten aus dem Hause Anheuser-Busch reduziert haben. Neben geforderten Preiserhöhungen für einzelne Biersorten – um bis zu 20 Cent pro Flasche – geht es demnach in dem Konflikt auch um die Platzierung der Produkte in den Regalen. Mehrere Produkte seien bereits ausgelistet worden, heißt es. Ziel ist, den Druck in den Preisverhandlungen zu erhöhen. Bestehende Vorräte sollen laut „Bild“ zunächst aber noch abverkauft werden, leere Regale erwarte Edeka daher nicht.

Brauerei will drastische Preiserhöhungen durchsetzen

Auf Anfrage der „Freien Presse“ am Mittwochmorgen hat sich Edeka dazu noch nicht geäußert. Der „Bild“ bestätigte ein Edeka-Sprecher aber die Auslistungspläne. AB InBev habe eine „drastische Preiserhöhung von mehreren Millionen Euro“ gefordert, die nicht durch gestiegene Produktionskosten gerechtfertigt sei, zitiert die „Bild“ diesen Sprecher. „Im Sinne unserer Kunden können wir diese überzogene Preisforderung so nicht akzeptieren“, heißt es weiter. Edeka betont aber: „Wir stehen weiterhin in Gesprächen mit dem Lieferanten und streben eine Einigung zu vertretbaren Preisen an.“

Ende des Konflikts nicht absehbar

Zum Konzern AB InBev gehören weltweit unzählige Marken wie Budweiser, Beck‘s, Diebels, Franziskaner, Haake-Beck, Corona, Hasseröder, Löwenbräu, Spatenbräu, Leffe und Hoegaarden. Ob und wann die betroffenen Marken zurückkehren, ist offen. AB InBev hat sich auf Anfrage mehrerer Medien zu diesem Konflikt bislang nicht geäußert. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
08.09.2025
2 min.
Salami-Rückruf bei Lidl, Edeka & Kaufland: Es drohen Durchfall, Bauchkrämpfe, Nierenversagen
Wurstfabrikant Wiltmann ruft eine Charge seines Verkaufsschlagers „Rein Rind Salami" zurück.
Der Wurstfabrikant Franz Wiltmann ruft seine „Rein Rind Salami“ in der Packungsgröße 50 Gramm zurück. Vom Verzehr der beliebten Wurst, die auch in Sachsen bei Lidl, Edeka oder Kaufland verkauft wurde, wird dringend abgeraten.
Jürgen Becker
01.11.2025
4 min.
Lidl, Aldi, Edeka & Co.: Diese Preistricksereien sorgen für Ärger
Verbraucherschützer klagen über aus ihrer Sicht irreführende Rabattangaben in Prospekten bei Lidl, Aldi, Edeka und Netto.
Verbraucherschützer klagen über häufige Preistricksereien bei Rabattangaben in Werbeprospekten. Gegen den Discounter Lidl gehen sie deshalb gerade juristisch vor. Aber auch Aldi, Edeka und Netto sind deshalb schon verklagt worden.
Jürgen Becker
Mehr Artikel