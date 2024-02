Zoll: 36,8 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit

Baustellen, Gastronomie und viele andere Branchen nimmt der Zoll regelmäßig unter die Lupe. Auch im vergangenen Jahr sind dabei hohe Schadenssummen ermittelt worden.

Erfurt.

Einen Gesamtschaden von 36,8 Millionen Euro hat der Zoll bei Kontrollen wegen Schwarzarbeit im vergangenen Jahr bei Betrieben in Thüringen und Teilen Sachsens aufgedeckt. Demnach ging es um 26,5 Millionen Euro in Thüringen und 10,3 Millionen Euro in Südwestsachsen, wie das Hauptzollamt Erfurt am Freitag mitteilte.