Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Einsatz waren 80 Zöllnerinnen und Zöllner (Symbolbild)
Im Einsatz waren 80 Zöllnerinnen und Zöllner (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Im Einsatz waren 80 Zöllnerinnen und Zöllner (Symbolbild)
Im Einsatz waren 80 Zöllnerinnen und Zöllner (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Zoll prüft 66 Sicherheitsfirmen – Hinweise auf Schwarzarbeit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verdacht auf Schwarzarbeit, fehlende Ausweise, Mindestlohntricks: Was 80 Zöllner bei Kontrollen in Sicherheitsfirmen aufdeckten.

Erfurt.

Mit einer großangelegten Kontrolle hat der Zoll das Wach- und Sicherheitsgewerbe in Thüringen und Südwestsachsen unter die Lupe genommen. Wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte, waren bei der bundesweiten Schwerpunktprüfung am Montag 50 Zöllner und Zöllnerinnen in Thüringen und 30 in Südwestsachsen im Einsatz. 

Die Beamten überprüften 66 Objekte und befragten 126 Beschäftigte zu ihren Arbeitsverhältnissen. Im Fokus standen unter anderem die Einhaltung des Mindestlohns, sozialversicherungsrechtliche Pflichten, der Aufenthaltsstatus ausländischer Beschäftigter sowie ein möglicher unrechtmäßiger Bezug von Sozialleistungen.

In 21 Fällen ergaben sich demnach Hinweise auf mögliche Verstöße. Fünfmal geht es um Mindestlohnvergehen, siebenmal um mutmaßlich vorenthaltene Sozialversicherungsbeiträge. Zudem stießen die Kontrolleure auf einen Verdachtsfall illegaler Beschäftigung von Ausländern und zwei mögliche Fälle von Sozialleistungsbetrug. In sechs weiteren Fällen wurden andere Auffälligkeiten festgestellt, etwa fehlende Ausweispapiere.

Der Zoll will nun die Daten mit Lohn- und Finanzunterlagen der Unternehmen abgleichen. Dabei arbeitet die Behörde nach eigenen Angaben eng mit der Deutschen Rentenversicherung und weiteren Stellen zusammen. Ziel der Prüfungen sei es, die Staatseinnahmen und die Sozialsysteme zu sichern und faire Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
15.11.2025
2 min.
CDU/CSU-Politiker wollen Krisenversorgung stärken
Abhängigkeit vom Weltmarkt, fehlende Reserven: Die CDU/CSU-Gesundheitspolitiker wollen bei Krisen besser gerüstet sein. (Symbolbild)
Was, wenn im Ernstfall zahlreiche Menschen versorgt und Medikamente beschafft werden müssen? Die CDU/CSU-Gesundheitspolitiker der Länder wollen Bundesmilliarden für mehr Unabhängigkeit im Krisenfall.
12.11.2025
4 min.
Warnstreik an kirchlicher Klinik verboten: Was bedeutet das?
Darf bei kirchlichen Arbeitgebern gestreikt werden? Diese Frage wird nun vor Gericht verhandelt. (Symbolbild)
Ein Gericht verbietet der Gewerkschaft Verdi, ein Krankenhaus der Diakonie Mitteldeutschland zu bestreiken. Verdi will sich wehren. Die Tragweite geht aber über den konkreten Fall hinaus.
David Hutzler, dpa
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel