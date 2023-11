Zoll prüft Bars in Leipzig im Kampf gegen Clankriminalität

Im Kampf gegen Clankriminalität haben 270 Einsatzkräfte Bars und Geschäfte in Leipzig untersucht. Dabei stellten sie zahlreiche Gesetzesverstöße fest.

Leipzig. In ganz Deutschland hat der Zoll am Freitag im Kampf gegen Clankriminalität unter anderem Bars und Geschäfte kontrolliert. Im Leipziger Osten untersuchten insgesamt 270 Beamte elf Bars, Shishabars und Einzelhandelsgeschäfte, wie das Hauptzollamt Dresden am Samstag mitteilte.

Die Beamten stellten unterschiedliche straf-, finanz-, aufenthalts- sowie ordnungsrechtliche Verstöße fest. In mehreren Fällen gab es auch den Verdacht auf Schwarzarbeit - verbunden mit dem Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Verstöße gegen die Meldepflicht von Arbeitgebern.

Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte unter anderem Rauschgift in einer Mikrowelle versteckt, 22 Kilogramm unversteuerten Shishatabak, 9 Liter unversteuerte Flüssigkeit für E-Zigaretten und 133 Dosen Pfefferspray. In einer Bar nahmen die Beamten laut Zoll auch eine Frau fest, die per Haftbefehl gesucht wurde. Sie kam in eine Justizvollzugsanstalt. (dpa)