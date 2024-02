Zoo Hoyerswerda zählt seine Bewohner

Hoyerswerda.

Gezählt, gemessen, gewogen: Der Zoo Hoyerswerda hat durchgezählt und ist dabei auf 1251 Tiere in 121 Arten gekommen. Bei der jährlichen Inventur habe man zudem die tierischen Bewohner auf ihren Gesundheitszustand hin überprüft, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Binnen Jahresfrist nahmen die Arten leicht zu, bei den Individuen gab es zudem ein Plus von 379. "Das liegt hauptsächlich an der Aufstockung des Bestandbesatzes im Aquaterrarium und dem Zugang der Brillenpinguine", erklärte Zoodirektor Eugène Bruins.