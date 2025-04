Zu Real? Zsolt Löw glaubt nicht an Klopps Trainer-Rückkehr

Kaum ist Real aus der Königsklasse ausgeschieden, da wird schon über einen Ancelotti-Nachfolger spekuliert. Auch der Name Klopp fällt dabei. Doch was sagt sein Red-Bull-Teamkollege Löw dazu?

Leipzig.

RB Leipzigs Interimstrainer Zsolt Löw glaubt nicht an eine Rückkehr von Jürgen Klopp ins Traineramt. "Jürgen hat die Entscheidung bewusst getroffen, bei Red Bull globaler Chef zu sein. Er ist sehr, sehr glücklich in seiner Rolle. Er gibt einen unglaublichen Mehrwert", sagte Löw vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Holstein Kiel. "Er ist ein Menschenfänger, er kann alle mitreißen und hat eine wichtige Rolle im globalen System."