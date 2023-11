Zu späte Hilfe nach Zusammenbruch bei Triathlon? - Prozess

Dresden.

Haben Rettungssanitäter einen zusammengebrochenen Triathleten nicht rechtzeitig und nicht richtig behandelt? Mit dieser Frage setzt sich am Mittwoch (29.11.) das Oberlandesgericht in Dresden auseinander. Der Kläger habe 2017 an einem Freizeit-Triathlon in Moritzburg (Landkreis Meißen) teilgenommen und sei kurz nach Zieleinlauf zusammengebrochen, erklärte das Oberlandesgericht Dresden am Montag. Er sei der Meinung, die Einsatzkräfte hätten ihn zu spät und fehlerhaft behandelt. Zudem habe der Notarzt früher verständigt werden müssen.