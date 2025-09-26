"Zu wenig zwingend": Dynamo verliert in Darmstadt

In Darmstadt gibt es für Dynamo Dresden nichts zu holen. Der Unterschied zwischen beiden Teams liegt vor allem im Angriff.

Darmstadt. Zum dritten Mal in dieser Saison einen Tabellenführer stürzen: Das war die Hoffnung von Dynamo Dresden vor dem Spiel beim SV Darmstadt 98. Doch daraus wurde nichts. Trotz anfangs überzeugender Leistung verlor der Aufsteiger in Hessen mit 0:2 (0:1) und droht nun am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen.

Der Schwede Isac Lidberg erzielte in der 37. Minute bereits sein siebtes Tor im siebten Saisonspiel für Darmstadt. Nach der Pause dauerte es keine drei Minuten, bis der Schotte Fraser Hornby (48.) zum 2:0 traf. Davon erholten sich die Dresdener nicht mehr.

Dresden lädt Darmstadt ein

Zumindest in der ersten Halbzeit hatte Darmstadt vor 17.810 Zuschauern allerdings auch Glück. Denn die Dresdener begannen mutig und waren in den ersten 20 Minuten das bessere Team.

Der Spitzenreiter kam erst zu Torchancen, als die SGD ihn dazu einlud. In der 28. Minute spielte Dynamo-Torwart Tim Schreiber den Ball genau in den Fuß von Lidberg, der dieses Geschenk aber noch nicht annahm. Dem Darmstädter 1:0 ging dann ein Fehlpass von Niklas Hauptmann voraus.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm haderte hinterher mit diesem Spielverlauf. "Wir waren in den ersten 30 Minuten klar besser drin als der Gegner. Dann hatten wir einen Ballverlust, den sie eiskalt ausnutzen", sagte der Schweizer bei Sky.

Torwart Schreiber rettet noch zweimal

Danach hatten die Dresdener dem Tabellenführer nicht mehr viel entgegenzusetzen. Darmstadt trat nun sehr selbstbewusst und souverän auf. Innerhalb von drei Minuten scheiterte das Sturmduo Hornby (57.) und Lidberg (60.) noch zweimal an Torwart Schreiber.

Beim 2:1-Sieg in Bielefeld und zuletzt beim 2:2 in Unterzahl gegen Hannover 96 waren zwei Topteams schon einmal in dieser Saison an den Dresdenern verzweifelt. Diesmal blieb Dynamo zu harmlos.

Die einzige gute Torchance gab es erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Danach pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. "Wir waren heute im letzten Drittel zu wenig zwingend, zu wenig sauber", sagte Stamm. (dpa)