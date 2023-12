Zug wegen vermeintlich verdächtiger Person gestoppt

Leipzig.

Wegen einer möglichen Gefährdungslage ist ein Regionalzug am Dienstagmittag in Leipzig gestoppt worden. Die Bundespolizei sei von einem anonymen Anrufer über eine Person in dem Zug informiert worden, die "einen Auslöser in der Hand halte", sagte Sprecher Jens Damrau. Der Verdacht auf eine Gefahr habe sich allerdings nicht bestätigt.