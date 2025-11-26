Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Eurocity-Zug fährt durch Dresden. (Symbolbild)
Ein Eurocity-Zug fährt durch Dresden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa/dpa-tmn
Zugchaos zwischen Prag und Dresden
Mehr als 90 Minuten Verspätung und ausgefallene Züge: Eine beschädigte Oberleitung sorgt für Probleme. Wie lange dauert die Störung?

Prag.

Im grenzüberschreitenden Eurocity-Verkehr zwischen Prag, Dresden und Berlin ist es zu erheblichen Verspätungen gekommen. Der Grund sei eine beschädigte Oberleitung bei Roudnice nad Labem in Tschechien, teilte die staatliche Eisenbahn Ceske drahy (CD) mit. Die Beseitigung des Problems könne den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen, hieß es. 

Verspätungen und Zugausfälle

Die Eurocity-Züge von und nach Deutschland wurden demnach zwischen Prag und Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) über eine andere Strecke umgeleitet, was zu Verspätungen von rund 90 bis 120 Minuten führte. Andere Zugverbindungen wie etwa die regelmäßige Schnellzuglinie R15 von Prag über Usti nad Labem nach Cheb (Eger) fielen ganz aus. Für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Den Informationen zufolge hatte ein Güterzug die Oberleitung beschädigt. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. (dpa)

