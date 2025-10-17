Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Reisende nach Prag müssen bald auf Busse umsteigen. (Symbolbild)
Reisende nach Prag müssen bald auf Busse umsteigen. (Symbolbild)
Sachsen
Zugverkehr Dresden-Prag wird wegen Bauarbeiten unterbrochen
Eine Zugfahrt von Dresden nach Prag wird demnächst beschwerlicher. Wegen Bauarbeiten im oberen Elbtal müssen Reisende zeitweise in Busse umsteigen.

Leipzig.

Wer Ende Oktober und im November mit dem Zug von Dresden nach Prag fahren will, muss unter Umständen in Busse umsteigen. Wegen Bauarbeiten zwischen Bad Schandau und Schöna wird die Strecke zeitweise gesperrt, wie die Bahn mitteilte. 

Die Züge auf der Fernlinie Berlin-Dresden-Prag fahren dann nur zwischen Berlin und Dresden sowie Decin und Prag. Zwischen Dresden und Usti nad Labem sollen Ersatzbusse verkehren. Im Nahverkehr komme es zwischen Bad Schandau und Schöna noch bis Mitte Dezember zu Einschränkungen. 

Die Sperrungen betreffen laut Bahn die Zeiträume 26. Oktober bis 8. November sowie 13. bis 16. November. Weitere Arbeiten seien dann erneut vom 1. bis 10. Dezember geplant. (dpa)

