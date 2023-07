Zuletzt ausgeliehen: HSV lässt Meißner nach Dresden ziehen

Dresden.

Angreifer Robin Meißner verlässt Fußball-Zweitligist Hamburger SV und schließt sich Drittligist Dynamo Dresden an. Der 23-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag, teilten die Sachsen am Dienstag mit. Meißner lief in insgesamt 14 Partien für die Profis des HSV auf und erzielte dabei drei Tore. Den Durchbruch schaffte der gebürtige Hamburger in seiner Heimatstadt nie - so wurde er zum FC Hansa Rostock und zuletzt Viktoria Köln ausgeliehen. "Für ihn und seine sportliche Entwicklung kann dieser Wechsel der genau richtige Schritt sein", sagte Direktor Profifußball Claus Costa in einer HSV-Mitteilung. (dpa)