Zum European Peace Ride 2024 wird ein Sportfest gefeiert

Chemnitz.

Die Ankunft des European Peace Ride wird in diesem Jahr in Chemnitz von einem Familien-Sportfest begleitet. Im Chemnitzer Eissportzentrum solle es am 15. September Musik, aber auch sportliche Aktionen für Groß und Klein geben, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Eisschnelllaufbahn könne bei dem "Sattelfest" kostenfrei zum Eislaufen genutzt werden.