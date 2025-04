Zum zweiten Mal in drei Tagen - Frau betrunken am Steuer

Die Polizei behielt die Autoschlüssel der 45-Jährigen ein.

Bautzen.

Nur zwei Tage nach dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt erwischte die Polizei eine 45-jährige Autofahrerin in Bautzen mit einem Alkoholwert von 3,3 Promille am Steuer. Beamte kontrollierten die Frau laut einer Mitteilung in der Nacht zum Samstag. Sie stellten ihren Fahrzeugschlüssel sicher und begleiteten sie zur Blutentnahme. Sie muss sich nun wegen einer weiteren Trunkenheitsfahrt und zusätzlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (dpa)