Zurück in die Heimat: Woch verlässt Halle-Neustadt

Bei Union Halle-Neustadt gilt Lotta Woch als Publikumsliebling. Die Liebe zur Heimat ist allerdings größer. Die Rückraumspielerin wird den Club verlassen.

Halle.

Der Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt muss vom Sommer an ohne Lotta Woch auskommen. Die Rückraumspielerin wird den Club am Saisonende verlassen und in ihre Heimat zurückkehren, um ihre berufliche Karriere voranzubringen. Das teilte der Club mit.