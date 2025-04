Zusätzliche Halte von Fernzügen zur Leipziger Buchmesse

Mit dem Sonderzug "Bücherwurm" zur Buchmesse. Die Bahn bietet zusätzliche Halte an.

Leipzig.

Während der Leipziger Buchmesse (27. bis 30. März) halten einige ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn auch an der Station Leipzig-Messe. Dies betreffe Züge auf den Strecken Berlin-München, Wiesbaden-Dresden und Leipzig-Hannover-Köln, teilte die Bahn mit.

Zudem werde an beiden Tagen des Messe-Wochenendes (29. und 30. März) ein Sonderzug von Dresden direkt zur Leipziger Messe eingesetzt. Der "Bücherwurm" genannte Zug fährt jeweils um 8.27 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof ab und verlässt die Leipziger Messe um 17.45 Uhr wieder. Außerdem steuern zahlreiche S-Bahnen den Haltepunkt Messe an. (dpa)