Zuwachs für Justizvollzug - Stärkster Absolventenjahrgang

Dresden.

Der sächsische Justizvollzug bekommt so viel Nachwuchs aus landeseigener Ausbildung wie noch nie seit 1990. Insgesamt bestanden in diesem Jahr nach Angaben des Justizministeriums vom Donnerstag in Dresden 89 Frauen und Männer die Laufbahnprüfung. Justizministerin Katja Meier (Grüne) übergab 86 von ihnen am Ausbildungszentrum Bobritzsch (Mittelsachsen) die Abschlusszeugnisse, 84 der Anwärter wurden zugleich in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernommen.